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    ​Обнародован состав сборной Азербайджана на товарищеской встрече с Казахстаном

    Пригласительные отправлены 25 футболистам

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 21 марта национальная сборная Азербайджана по футболу отправится в турецкую Анталью. Уже обнародован состав предстоящей 26 марта товарищеской встречи со сборной Казахстана в рамках подготовительного процесса.

    Как сообщает Report, на подготовительный процесс, который продлится неделю, приглашены 25 футболистов.

    Трое из них легионеры.

    ИМЯ, ФАМИЛИЯ КЛУБ
    Кямран Агаев Интер
    Агиль Мамедов Нефтчи
    Салахат Агаев Сумгайыт
    Тарлан Гулиев Кяпяз
    Максим Медведев Карабах
    Бадави Гусейнов Карабах
    Рашад Садыгов Карабах
    Магомед Мирзабеков Габала
    Ариф Дашдемиров Габала
    Павел Пашаев Габала
    Руслан Абышов Габала
    Джавид Тагиев Карабах
    Рашад Эйюбов Габала
    Гара Гараев Карабах
    Эльвин Мамедов Зиря
    Афран Исмаилов Карабах
    Дмитрий Назаров Карлсруэ (Германия)
    Рахман Гаджиев Нефтчи
    Араз Абдуллаев Нефтчи
    Эдди Исрафилов Кордоба (Испания)
    Мурат Сеттарлы АЗАЛ
    Агабала Рамазанов Сумгайыт
    Тугрул Эрат Фортуна Дюссельдорф (Германия)
    Руслан Гурбанов Нефтчи
    Намик Алескеров Кяпяз
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