​Обнародован состав сборной Азербайджана на товарищеской встрече с Казахстаном

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 21 марта национальная сборная Азербайджана по футболу отправится в турецкую Анталью. Уже обнародован состав предстоящей 26 марта товарищеской встречи со сборной Казахстана в рамках подготовительного процесса.
Как сообщает Report, на подготовительный процесс, который продлится неделю, приглашены 25 футболистов.
Трое из них легионеры.
|ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|КЛУБ
|Кямран Агаев
|Интер
|Агиль Мамедов
|Нефтчи
|Салахат Агаев
|Сумгайыт
|Тарлан Гулиев
|Кяпяз
|Максим Медведев
|Карабах
|Бадави Гусейнов
|Карабах
|Рашад Садыгов
|Карабах
|Магомед Мирзабеков
|Габала
|Ариф Дашдемиров
|Габала
|Павел Пашаев
|Габала
|Руслан Абышов
|Габала
|Джавид Тагиев
|Карабах
|Рашад Эйюбов
|Габала
|Гара Гараев
|Карабах
|Эльвин Мамедов
|Зиря
|Афран Исмаилов
|Карабах
|Дмитрий Назаров
|Карлсруэ (Германия)
|Рахман Гаджиев
|Нефтчи
|Араз Абдуллаев
|Нефтчи
|Эдди Исрафилов
|Кордоба (Испания)
|Мурат Сеттарлы
|АЗАЛ
|Агабала Рамазанов
|Сумгайыт
|Тугрул Эрат
|Фортуна Дюссельдорф (Германия)
|Руслан Гурбанов
|Нефтчи
|Намик Алескеров
|Кяпяз
Sport DepartmentАвтор новости
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