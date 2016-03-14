​Обнародован состав сборной Азербайджана на товарищеской встрече с Казахстаном

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 21 марта национальная сборная Азербайджана по футболу отправится в турецкую Анталью. Уже обнародован состав предстоящей 26 марта товарищеской встречи со сборной Казахстана в рамках подготовительного процесса.

Как сообщает Report, на подготовительный процесс, который продлится неделю, приглашены 25 футболистов.

Трое из них легионеры.