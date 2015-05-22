 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован состав национальной команды в игре с Норвегией

    Общее количество приглашенных главным тренером в лагерь национальной сборной - 25 человек

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, приглашенные футболисты будут играть в товарищеском матче с сербской сборной в Австрии и в матче с Норвегией в Осло в рамках отборочного тура Евро-2016.

    В общем приглашены 25 футболистов. Главный тренер Роберт Просинечки отдал предпочтение игрокам "Карабаха". В сборную приглашены 6 членов агдамского клуба и столько же легионеров. 

    Список игроков, приглашенных главным тренером в лагерь национальной сборной:

    Камран Агаев  – "Кайсериспор" (Турция)

    Агиль Мамедов – "Нефтчи"

    Эмиль Балаев  – "Айнтрахт" (Германия)

    Максим Медведев – "Карабах" 

    Бадави Гусейнов – "Карабах"

    Рашад Садыгов – "Карабах"

    Магомед Мирзабеков – "Интер"

    Ариф Дашдамиров – "Интер"

    Руслан Абышов – "Габала"

    Павел Пашаев – “Металлург Запорожье” (Украина)

    Гара Гараев – "Карабах"

    Джавид Тагиев – "Карабах"

    Эльвин Джамалов – "Габала"

    Джавид Гусейнов – "Габала"

    Джошгун Диниев – "Интер"

    Эльвин Мамедов – "Интер"

    Афран Исмаилов – "Интер"

    Дмитрий Назаров – "Карлсруэ" (Германия)

    Тугрул Эрат – "Фортуна" (Германия)

    Руслан Гурбанов – "Хайдук" (Хорватия)

    Араз Абдуллаев – "Нефтчи"

    Рахид Амиргулиев – "Хазар-Лянкяран"

    Эльнур Джафаров –  "Хазар-Лянкяран"

    Вюгар Надиров – "Карабах"

    Магомед Гурбанов – "Сумгайыт"

    Отметим, что матч с Сербией состоится 7 июня в Австрии, а с Норвегией - 12 июня в Осло. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi