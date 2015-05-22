Обнародован состав национальной команды в игре с Норвегией

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, приглашенные футболисты будут играть в товарищеском матче с сербской сборной в Австрии и в матче с Норвегией в Осло в рамках отборочного тура Евро-2016.
В общем приглашены 25 футболистов. Главный тренер Роберт Просинечки отдал предпочтение игрокам "Карабаха". В сборную приглашены 6 членов агдамского клуба и столько же легионеров.
Список игроков, приглашенных главным тренером в лагерь национальной сборной:
Камран Агаев – "Кайсериспор" (Турция)
Агиль Мамедов – "Нефтчи"
Эмиль Балаев – "Айнтрахт" (Германия)
Максим Медведев – "Карабах"
Бадави Гусейнов – "Карабах"
Рашад Садыгов – "Карабах"
Магомед Мирзабеков – "Интер"
Ариф Дашдамиров – "Интер"
Руслан Абышов – "Габала"
Павел Пашаев – “Металлург Запорожье” (Украина)
Гара Гараев – "Карабах"
Джавид Тагиев – "Карабах"
Эльвин Джамалов – "Габала"
Джавид Гусейнов – "Габала"
Джошгун Диниев – "Интер"
Эльвин Мамедов – "Интер"
Афран Исмаилов – "Интер"
Дмитрий Назаров – "Карлсруэ" (Германия)
Тугрул Эрат – "Фортуна" (Германия)
Руслан Гурбанов – "Хайдук" (Хорватия)
Араз Абдуллаев – "Нефтчи"
Рахид Амиргулиев – "Хазар-Лянкяран"
Эльнур Джафаров – "Хазар-Лянкяран"
Вюгар Надиров – "Карабах"
Магомед Гурбанов – "Сумгайыт"
Отметим, что матч с Сербией состоится 7 июня в Австрии, а с Норвегией - 12 июня в Осло.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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