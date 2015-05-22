Обнародован состав национальной команды в игре с Норвегией

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, приглашенные футболисты будут играть в товарищеском матче с сербской сборной в Австрии и в матче с Норвегией в Осло в рамках отборочного тура Евро-2016.

В общем приглашены 25 футболистов. Главный тренер Роберт Просинечки отдал предпочтение игрокам "Карабаха". В сборную приглашены 6 членов агдамского клуба и столько же легионеров.

Список игроков, приглашенных главным тренером в лагерь национальной сборной:

Камран Агаев – "Кайсериспор" (Турция)

Агиль Мамедов – "Нефтчи"

Эмиль Балаев – "Айнтрахт" (Германия)

Максим Медведев – "Карабах"

Бадави Гусейнов – "Карабах"

Рашад Садыгов – "Карабах"

Магомед Мирзабеков – "Интер"

Ариф Дашдамиров – "Интер"

Руслан Абышов – "Габала"

Павел Пашаев – “Металлург Запорожье” (Украина)

Гара Гараев – "Карабах"

Джавид Тагиев – "Карабах"

Эльвин Джамалов – "Габала"

Джавид Гусейнов – "Габала"

Джошгун Диниев – "Интер"

Эльвин Мамедов – "Интер"

Афран Исмаилов – "Интер"

Дмитрий Назаров – "Карлсруэ" (Германия)

Тугрул Эрат – "Фортуна" (Германия)

Руслан Гурбанов – "Хайдук" (Хорватия)

Араз Абдуллаев – "Нефтчи"

Рахид Амиргулиев – "Хазар-Лянкяран"

Эльнур Джафаров – "Хазар-Лянкяран"

Вюгар Надиров – "Карабах"

Магомед Гурбанов – "Сумгайыт"

Отметим, что матч с Сербией состоится 7 июня в Австрии, а с Норвегией - 12 июня в Осло.