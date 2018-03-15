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    Обнародован состав команды Азербайджана на игры со сборными Беларуси и Македонии

    Главный тренер Гурбан Гурбанов отправил приглашение 24 футболистам

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды Азербайджана по футболу на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Македонии.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Гурбан Гурбанов отправил приглашение 24 футболистам.

    Из них только трое легионеры: Павел Пашаев, Араз Абдуллаев и Дмитрий Назаров. Больше всего футболистов, шестеро, приглашены из "Нефтчи". "Карабах" в сборной будет представлен 5-ю игроками, "Сумгайыт" – 4, "Габала" – 3, "Кешля", "Сабайыл" и "Кяпяз" - по 1.

    Среди них есть приглашенные впервые.

    Список приглашенных в сборную футболистов:

    Имя и фамилия КЛУБ
    Кямран Агаев Кешля
    Рашад Азизли Нефтчи
    Салахат Агаев Нефтчи
    Максим Медведев Карабах
    Элвин Юнусзаде Карабах
    Гара Гараев Карабах
    Джошгун Диниев Карабах
    Ричард Алмейда Карабах
    Руслан Абышов Нефтчи
    Намик Алескеров Нефтчи
    Рахман Гаджиев Нефтчи
    Эмин Махмудов Нефтчи
    Руслан Гурбанов Габала
    Урфан Аббасов Габала
    Асиф Мамедов Габала
    Джавид Имамвердиев Сумгайыт
    Турал Ахундов Сумгайыт
    Рашад Эйюбов Сумгайыт
    Амиль Юнанов Сумгайыт
    Рахиль Мамедов Сабаил
    Шахрияр Рагимов Кяпяз
    Араз Абдуллаев Анортосис (Кипр)
    Павел Пашаев Олександрия (Украина)
    Дмитрий Назаров Erzgebirge Aue (Германия)
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