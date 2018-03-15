Обнародован состав команды Азербайджана на игры со сборными Беларуси и Македонии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды Азербайджана по футболу на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Македонии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Гурбан Гурбанов отправил приглашение 24 футболистам.

Из них только трое легионеры: Павел Пашаев, Араз Абдуллаев и Дмитрий Назаров. Больше всего футболистов, шестеро, приглашены из "Нефтчи". "Карабах" в сборной будет представлен 5-ю игроками, "Сумгайыт" – 4, "Габала" – 3, "Кешля", "Сабайыл" и "Кяпяз" - по 1.

Среди них есть приглашенные впервые.

Список приглашенных в сборную футболистов: