Обнародован состав команды Азербайджана на игры со сборными Беларуси и Македонии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной команды Азербайджана по футболу на товарищеские матчи со сборными Беларуси и Македонии.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Гурбан Гурбанов отправил приглашение 24 футболистам.
Из них только трое легионеры: Павел Пашаев, Араз Абдуллаев и Дмитрий Назаров. Больше всего футболистов, шестеро, приглашены из "Нефтчи". "Карабах" в сборной будет представлен 5-ю игроками, "Сумгайыт" – 4, "Габала" – 3, "Кешля", "Сабайыл" и "Кяпяз" - по 1.
Среди них есть приглашенные впервые.
Список приглашенных в сборную футболистов:
|Имя и фамилия
|КЛУБ
|Кямран Агаев
|Кешля
|Рашад Азизли
|Нефтчи
|Салахат Агаев
|Нефтчи
|Максим Медведев
|Карабах
|Элвин Юнусзаде
|Карабах
|Гара Гараев
|Карабах
|Джошгун Диниев
|Карабах
|Ричард Алмейда
|Карабах
|Руслан Абышов
|Нефтчи
|Намик Алескеров
|Нефтчи
|Рахман Гаджиев
|Нефтчи
|Эмин Махмудов
|Нефтчи
|Руслан Гурбанов
|Габала
|Урфан Аббасов
|Габала
|Асиф Мамедов
|Габала
|Джавид Имамвердиев
|Сумгайыт
|Турал Ахундов
|Сумгайыт
|Рашад Эйюбов
|Сумгайыт
|Амиль Юнанов
|Сумгайыт
|Рахиль Мамедов
|Сабаил
|Шахрияр Рагимов
|Кяпяз
|Араз Абдуллаев
|Анортосис (Кипр)
|Павел Пашаев
|Олександрия (Украина)
|Дмитрий Назаров
|Erzgebirge Aue (Германия)
Sport DepartmentАвтор новости
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