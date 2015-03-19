​Обнародован состав азербайджанской сборной в игре с Мальтой - СПИСОК

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана, которая в рамках отборочного группового этапа Чемпионата Европы 2016 года по футболу встретится с командой Мальты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на предстоящие игры главный тренер Роберт Просинечки пригласил 24 футболиста, 6 из которых легионеры. В числе легионеров есть также нападающий испанского клуба "Гранада" Эдди Исрафилов.

Что же касается местных клубов, среди приглашенных есть 7 игроков из "Карабаха", 6 - из "Интера", по два футболиста из "Габалы" и "Сумгайыта", 1 футболист из "Хазар-Лянкяран".

По словам Просинечки, он не видит необходимости в местных футболистах из клубов "Нефтчи", "Симург", "АЗАЛ" и "Баку".

Вратари: Салахат Агаев ("Интер"), Андрей Попович ("Сумгайыт"), Кямран Агаев ("Кайсериспор", Турция).

Защитники: Рашад Садыгов, Бедави Гусейнов, Максим Медведев (все из "Карабаха"), Мухаммед Мирзабеков, Ариф Дашдемиров (оба из "Интера"), Рахид Амиргулиев ("Хазар-Лянкяран"), Махир Шукюров ("Каршыяка", Турция).

Полузащитники: Кара Караев, Джавид Тагиев, Намик Алескеров (все из "Карабаха"), Руслан Абышов, Джавид Гусейнов (из команды "Габала"), Афган Исмаилов, Джошгун Диниев, Эльвин Мамедов (все из "Интера"), Дмитрий Назаров ("Карлсруэ", Германия), Эдди Исрафилов ("Гранада", Испания).

Нападающие: Вугар Надиров ("Карабах"), Мухаммед Гурбанов ("Сумгайыт"), Руслан Гурбанов ("Хайдук" Сплит, Хорватия), Вагиф Джавадов ("Болуспор", Турция).

Отметим, что к процессу подготовки национальная сборная приступит с 22 марта. Матч состоится 28 марта в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.