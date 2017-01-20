Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны осадки. Прогнозируется северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report из министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от 1°С мороза до 2°С тепла, днем 5-8°С тепла, в Баку ночью 0-2°С, днем 5-7°С тепла. Атмосферное давление снизится с 769 до 765 мм рт. ст., относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, который днем прекратится. Местами возможен туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-8°С тепла, в горах ночью 3-7°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.