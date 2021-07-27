Обнародован план визита "Карабаха"

Сегодня футбольный клуб "Карабах" вылетит в Израиль на ответный матч с израильским "Ашдод" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Сегодня футбольный клуб "Карабах" вылетит в Израиль на ответный матч с израильским "Ашдод" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Гюндюз Аббасзаде, команда в 18:00 вылетит в Израиль чартерным рейсом.

Получившие травмы защитники Бадави Гусейнов и Эльвин Джафаргулиев в Ашдод не поедут. Получивший в первой встрече красную карточку и оштрафованный Максим Медведев будет находиться рядом с командой.

Завтра в 18:30 по бакинскому времени ожидается доматчевая пресс-конференция главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова.

Ожидающаяся 29 июля встреча "Ашдод"-"Карабах" стартует в 21:00 по бакинскому времени. Первый мачт между этими командами завершился ничьей – 1:1.