Обнародован отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Аналитическая компания Deloitte опубликовала очередной отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на первое место по доходам впервые с сезона-2014/15 вернулся "Реал Мадрид", который заработал рекордные 750,9 миллиона евро. Второе место с отставанием в 60,5 миллиона евро заняла "Барселона".

Лидер предыдущего рейтинга "Манчестер Юнайтед" опустился на третье место (666 млн евро).

Суммарно клубы из первой двадцатки рейтинга заработали рекордные 8,3 миллиарда евро, что на 6 процентов больше, чем за предшествующий аналогичный период.