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    Обнародован отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Аналитическая компания Deloitte опубликовала очередной отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на первое место по доходам впервые с сезона-2014/15 вернулся "Реал Мадрид", который заработал рекордные 750,9 миллиона евро. Второе место с отставанием в 60,5 миллиона евро заняла "Барселона".

    Лидер предыдущего рейтинга "Манчестер Юнайтед" опустился на третье место (666 млн евро).

    Суммарно клубы из первой двадцатки рейтинга заработали рекордные 8,3 миллиарда евро, что на 6 процентов больше, чем за предшествующий аналогичный период.

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