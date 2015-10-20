Обнародован новый список номинантов на ​премию "Золотой мяч"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ФИФА уменьшила список номинантов на премию "Золотой мяч" с 59 до 23 футболистов.

Как сообщает Report, большинство кандидатов из испанского клуба "Барселона".

Так, в список вошли имена 6 игроков представителя Каталонии. "Реал Мадрид" представлен 5 футболистами, а немецкая "Бавария" - 4 футболистами.

В список вошли: Серхио Агуэро (Аргентина / "Манчестер Сити"), Гарет Бейл (Уэльс / "Реал Мадрид"), Карим Бензема (Франция / "Реал Мадрид"), Криштиану Рональду (Португалия / "Реал Мадрид"), Кевинде Бруйне (Бельгия / "Вольфсбург" / "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия / "Челси"), Златан Ибрагимович (Швеция / ПСЖ), Андрес Иньеста (Испания / "Барселона"), Тони Кроос (Германия / "Реал Мадрид"), Роберт Левандовски (Польша / "Бавария"), Хавьер Маскерано (Аргентина / "Барселона"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона"), Томас Мюллер (Германия / "Бавария"), Мануэль Нойер (Германия / "Бавария"), Неймар (Бразилия / "Барселона"), Поль Погба (Франция / "Ювентус"), Иван Ракитич (Хорватия / "Барселона"), Арьен Роббен (Голландия / "Бавария"), Хамес Родригес (Колумбия / "Реал Мадрид"), Алексис Санчес (Чили / "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай / "Барселона"), Яя Туре (Кот-д`Ивуар / "Манчестер Сити"), Артуро Видаль (Чили / "Ювентус" / "Бавария").

Отметим, что в результате опроса среди главных тренеров национальных сборных, капитанов и журналистов национальных ассоциаций будут избраны 3 финалиста. Их имена будут объявлены 30 ноября. Премия "Золотой мяч" будет вручена 11 января 2016 года. Последние 2 года премия вручалась португальскому футболисту испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Рональду.