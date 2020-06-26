​Обнародован календарь сборной Азербайджана в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.

Как передает Report, в своей группе сборная Азербайджана сыграет с командами Черногории, Кипра и Люксембурга. Отметим, что все матчи пройдут в 2020 году.

Календарь матчей группы 1 дивизиона С:

1-й тур: 5 сентября. 20:00 Азербайджан – Люксембург, 20:00 Кипр - Черногория

2-й тур: 8 сентября. 22:45 Кипр – Азербайджан, 22:45 Люксембург - Черногория

3-й тур: 10 октября. 17:00 Черногория – Азербайджан, 17:00 Люксембург - Кипр

4-й тур: 13 октября. 20:00 Азербайджан – Кипр, 22:45 Черногория - Люксембург

5-й тур: 14 ноября. 20:00 Азербайджан – Черногория, 20:00 Кипр - Люксембург

6-й тур: 17 ноября. 22:45 Люксембург – Азербайджан, 22:45 Черногория – Кипр