Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана

Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА в сезоне 2022/2023.

Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА в сезоне 2022/2023.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, попавшая в 3-ю группу Лиги С сборная проведет первые два матча в гостях, а последний матч - на своем поле.

Лига C, 3-я группа

3 июня

Победитель пары Казахстан/Молдова - Азербайджан

6 июня

Беларусь – Азербайджан

10 июня

Азербайджан – Словакия

13 июня

Азербайджан – Беларусь

22 сентября

Словакия– Азербайджан

25 сентября

Азербайджан – победитель пары Казахстан/Молдова