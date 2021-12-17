Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана

Определен календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА в сезоне 2022/2023.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, попавшая в 3-ю группу Лиги С сборная проведет первые два матча в гостях, а последний матч - на своем поле.
Лига C, 3-я группа
3 июня
Победитель пары Казахстан/Молдова - Азербайджан
6 июня
Беларусь – Азербайджан
10 июня
Азербайджан – Словакия
13 июня
Азербайджан – Беларусь
22 сентября
Словакия– Азербайджан
25 сентября
Азербайджан – победитель пары Казахстан/Молдова