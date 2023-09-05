Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Суперфинале Евролиги

Обнародовано расписание матчей Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, который пройдет в итальянском Альгеро с 19 по 25 сентября.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), первый мачт в рамках Суперфинала сборная Азербайджана проведет против сборной Турции.
Матч пройдет 19 сентября в 12:15 по бакинскому времени.
20 сентября азербайджанская сборная сыграет против сборной Румынии, матч стартует в 12:15 по бакинскому времени.
Третий матч сборная Азербайджана проведет 21 сентября в 16:00 по бакинскому времени с командой Швейцарии.