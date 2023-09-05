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Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Суперфинале Евролиги

Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Суперфинале Евролиги Обнародовано расписание матчей Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, который пройдет в итальянском Альгеро с 19 по 25 сентября.
Футбол
5 сентября 2023 г. 11:46
Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Суперфинале Евролиги

Обнародовано расписание матчей Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, который пройдет в итальянском Альгеро с 19 по 25 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), первый мачт в рамках Суперфинала сборная Азербайджана проведет против сборной Турции.

Матч пройдет 19 сентября в 12:15 по бакинскому времени.

20 сентября азербайджанская сборная сыграет против сборной Румынии, матч стартует в 12:15 по бакинскому времени.

Третий матч сборная Азербайджана проведет 21 сентября в 16:00 по бакинскому времени с командой Швейцарии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin Superfinaldakı oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

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