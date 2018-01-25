Обнародован календарь Лиги Наций УЕФА

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Утвержден полный календарь группового этапа Лиги Наций УЕФА. Как сообщает Report, домашние матчи сборной Азербайджана пройдут в разные часы.

Первый матч сборной Азербайджана будет против Косово 7 сентября. Встреча начнется в 18:00 по европейскому времени. Из-за 2-х часовой разницы во времени матч состоится в 20:00 по бакинскому времени. Домашний матч с Мальтой, который пройдет 14 октября в то же время. Однако, команда главного тренера Гурбана Гурбанова примет сборную Фарерских островов 17 ноября, но уже встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени. Выездные матчи со всеми тремя командами возьмут старт в 20:45 по европейскому времени.

Полный календарь Лиги наций: