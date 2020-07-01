​Обнародован календарь Лиги чемпионов

УЕФА утвердило расписание сезона 2020/2021 в Лиге чемпионов по футболу.

Как передает Report, "Карабах" начнет борьбу 18/19 августа в первом отборочном раунде. До этого состоятся матчи предварительного этапа, которые пройдут 8-11 августа. Второй отборочный раунд начнется 25/26 августа, а третий отборочный раунд - 15/16 сентября.

Первые матчи плей-офф состоятся 22 сентября, а ответные - 30 сентября.

Шесть туров в групповом этапе запланированы на 20/21 сентября, 27/28 сентября, 3/4 ноября, 24/25 ноября, 1/2 декабря и 8/9 декабря соответственно.

В 2021 году пройдут следующие игры:

1/8 финала

Первые матчи - 16/17 февраля и 23/24 февраля, ответные матчи - 9/10 марта и 16/17 марта.

1/4 финала

Первые игры - 6/7 апреля, ответные - 13/14 апреля

Полуфинал

Первые матчи - 27/28 апреля, ответные - 4/5 мая.

Финал

29 мая

Решающая игра состоится на Олимпийском стадионе имени "Ататюрка" в Стамбуле.