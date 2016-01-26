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    Обнародован итоговый список кандидатов на пост президента ФИФА

    В списке указаны имена 5 кандидатов

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован итоговый список кандидатов на пост президента ФИФА.

    Как сообщает Report, в списке указаны имена 5 кандидатов.

    Это принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и южноафриканский бизнесмен Токио Севале.

    Выборы пройдут 26 февраля в швейцарском Цюрихе. В голосовании примут участие 209 футбольных федераций, входящих в ФИФА. 

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