Обнародован итоговый список кандидатов на пост президента ФИФА

26 января, 2016 17:36

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован итоговый список кандидатов на пост президента ФИФА. Как сообщает Report, в списке указаны имена 5 кандидатов. Это принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и южноафриканский бизнесмен Токио Севале. Выборы пройдут 26 февраля в швейцарском Цюрихе. В голосовании примут участие 209 футбольных федераций, входящих в ФИФА.