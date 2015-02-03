​Обнародован график проведения игр юбилейного тура Премьер-лиги

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график проведения игр юбилейного XX тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, юбилейный тур стартует в Габале, местная команда примет на своем поле футбольный клуб AZAL. Последняя игра тура состоится в Баку, где "Карабах" примет клуб "Баку".
Премьер-лига, XX тур
06 февраля (пятница)
14:00. “Габала” – AZAL
Габала. Городской стадион Габала.
16:00. “Нефтчи” – “Симург”
Баку. “Bakcell Arena”.
07 февраля (суббота)
17:00. "Хазар-Лянкяран" - "Интер"
Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран".
16:00. "Карабах" - "Баку"
Баку. Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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