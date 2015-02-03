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    ​Обнародован график проведения игр юбилейного тура Премьер-лиги

    Игры XX тура начнутся в Габале и закончатся в Баку

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график проведения игр юбилейного XX тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, юбилейный тур стартует в Габале, местная команда примет на своем поле футбольный клуб AZAL. Последняя игра тура состоится в Баку, где "Карабах" примет клуб "Баку".

    Премьер-лига, XX тур

    06 февраля (пятница)

    14:00. “Габала” – AZAL

    Габала. Городской стадион Габала.

    16:00. Нефтчи” – “Симург

    Баку. “Bakcell Arena”.

    07 февраля (суббота)

    17:00. "Хазар-Лянкяран" - "Интер"

    Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран".

    16:00. "Карабах" - "Баку"

    Баку. Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова.

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