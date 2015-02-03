​Обнародован график проведения игр юбилейного тура Премьер-лиги

3 февраля, 2015 17:04

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован график проведения игр юбилейного XX тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, юбилейный тур стартует в Габале, местная команда примет на своем поле футбольный клуб AZAL. Последняя игра тура состоится в Баку, где "Карабах" примет клуб "Баку". Премьер-лига, XX тур 06 февраля (пятница) 14:00. “Габала” – AZAL Габала. Городской стадион Габала. 16:00. “Нефтчи” – “Симург” Баку. “Bakcell Arena”. 07 февраля (суббота) 17:00. "Хазар-Лянкяран" - "Интер" Лянкяран. Центральный стадион "Хазар-Лянкяран". 16:00. "Карабах" - "Баку" Баку. Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова.