Обнародован формат и календарь Лиги Европы, финальный матч которой пройдет в Баку

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован формат Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019, финальный матч которой пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, наряду с Лигой чемпионов УЕФА внесены ряд изменений в Лигу Европы, в которой участвуют три азербайджанских клуба.

Автоматически в групповой этап попадут 17 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/2017.

Участники сезона 2018/2019:

По две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом: Испания, Германия, Англия, Италия, Франция (10)

По одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария (7)

Десять команд попадут в групповой этап после вылета из Лиги чемпионов - это шесть неудачников Пути представителей лиг (неудачники третьего отборочного раунда и раунда плей-офф) и четыре команды, которые покинут Лигу чемпионов после раунда плей-офф в сетке "Путь чемпионов".

Квалификация

С сезона 2018/2019 команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/2017.

Путь чемпионов (8 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют команды, которые вылетят из Лиги чемпионов на отрезке между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: 20 команд, покинувших Лигу чемпионов после предварительного раунда и первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: 10 команд, покинувших Лигу чемпионов после второго отборочного раунда плюс 10 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы

Раунд плей-офф: шесть команд, покинувших Лигу чемпионов после третьего отборочного раунда, плюс 10 победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы

Путь представителей лиг (13 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, которые покинут Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг".

Предварительный раунд: 16 команд

Первый отборочный раунд: 86 команд плюс восемь победителей предварительного раунда

Второй отборочный раунд: 27 команд плюс 47 победителей первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: 15 команд (включая три клуба, покинувших Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг") плюс 37 победителей второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: 26 победителей третьего отборочного раунда

Календарь

28 июня: первые матчи предварительного раунда

5 июля: ответные матчи предварительного раунда

12 июля: первые матчи первого отборочного раунда

19 июля: ответные матчи первого отборочного раунда

26 июля: первые матчи второго отборочного раунда

2 августа: ответные матчи второго отборочного раунда

9 августа: первые матчи третьего отборочного раунда

16 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда

23 августа: первые матчи раунда плей-офф

30 августа: ответные матчи раунда плей-офф

20 сентября: первый тур группового этапа

4 октября: второй тур группового этапа

25 октября: третий тур группового этапа

8 ноября: четвертый тур группового этапа

29 ноября: пятый тур группового этапа

13 декабря: шестой тур группового этапа

14 февраля: первые матчи 1/16 финала

21 февраля: ответные матчи 1/16 финала

7 марта: первые матчи 1/8 финала

14 марта: ответные матчи 1/8 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал - Бакинский олимпийский стадион.