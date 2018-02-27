Обнародован формат и календарь Лиги Европы, финальный матч которой пройдет в Баку

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован формат Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019, финальный матч которой пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, наряду с Лигой чемпионов УЕФА внесены ряд изменений в Лигу Европы, в которой участвуют три азербайджанских клуба.
Автоматически в групповой этап попадут 17 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/2017.
Участники сезона 2018/2019:
По две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом: Испания, Германия, Англия, Италия, Франция (10)
По одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария (7)
Десять команд попадут в групповой этап после вылета из Лиги чемпионов - это шесть неудачников Пути представителей лиг (неудачники третьего отборочного раунда и раунда плей-офф) и четыре команды, которые покинут Лигу чемпионов после раунда плей-офф в сетке "Путь чемпионов".
Квалификация
С сезона 2018/2019 команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/2017.
Путь чемпионов (8 путевок в групповой этап)
Здесь сыграют команды, которые вылетят из Лиги чемпионов на отрезке между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов. В целом будет сыграно три отборочных раунда:
Второй отборочный раунд: 20 команд, покинувших Лигу чемпионов после предварительного раунда и первого отборочного раунда
Третий отборочный раунд: 10 команд, покинувших Лигу чемпионов после второго отборочного раунда плюс 10 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы
Раунд плей-офф: шесть команд, покинувших Лигу чемпионов после третьего отборочного раунда, плюс 10 победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы
Путь представителей лиг (13 путевок в групповой этап)
Здесь сыграют остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, которые покинут Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг".
Предварительный раунд: 16 команд
Первый отборочный раунд: 86 команд плюс восемь победителей предварительного раунда
Второй отборочный раунд: 27 команд плюс 47 победителей первого отборочного раунда
Третий отборочный раунд: 15 команд (включая три клуба, покинувших Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг") плюс 37 победителей второго отборочного раунда
Раунд плей-офф: 26 победителей третьего отборочного раунда
Календарь
28 июня: первые матчи предварительного раунда
5 июля: ответные матчи предварительного раунда
12 июля: первые матчи первого отборочного раунда
19 июля: ответные матчи первого отборочного раунда
26 июля: первые матчи второго отборочного раунда
2 августа: ответные матчи второго отборочного раунда
9 августа: первые матчи третьего отборочного раунда
16 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда
23 августа: первые матчи раунда плей-офф
30 августа: ответные матчи раунда плей-офф
20 сентября: первый тур группового этапа
4 октября: второй тур группового этапа
25 октября: третий тур группового этапа
8 ноября: четвертый тур группового этапа
29 ноября: пятый тур группового этапа
13 декабря: шестой тур группового этапа
14 февраля: первые матчи 1/16 финала
21 февраля: ответные матчи 1/16 финала
7 марта: первые матчи 1/8 финала
14 марта: ответные матчи 1/8 финала
11 апреля: первые матчи 1/4 финала
18 апреля: ответные матчи 1/4 финала
2 мая: первые матчи 1/2 финала
9 мая: ответные матчи 1/2 финала
29 мая: финал - Бакинский олимпийский стадион.
Şamo QuliyevАвтор новости