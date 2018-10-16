Обнародован доход прошедшего в России чемпионата мира по футболу

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Организационный комитет прошедшего в России чемпионата мира по футболу обнародовал доход мундиаля.

Как сообщает Report, в отчете говорится, что суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013-2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1 процента годового ВВП страны (около 14,6 миллиардов долларов).

На подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей.

Таким образом, суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее.

В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150-210 миллиардов рублей в год.