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    Обнародован день назначения главного тренера национальной команды Азербайджана по футболу

    Обнародована дата очередного заседания Исполнительного комитета АФФА

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована дата и место очередного заседания Исполнительного комитета АФФА. Как сообщает Report, члены комитета соберутся 3 декабря в 11.00 в административном здании АФФА.

    В повестку дня включены 5 вопросов, к которым относятся утверждение создания и положения членов тренерского комитета, обсуждение утверждения главного тренера национальной команды, обсуждение утверждения главного тренера команды U-21, утверждение создания и положения комитета клубов, сведения группы лицензирования и другие вопросы. 

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