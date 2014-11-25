Обнародован день назначения главного тренера национальной команды Азербайджана по футболу

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована дата и место очередного заседания Исполнительного комитета АФФА. Как сообщает Report, члены комитета соберутся 3 декабря в 11.00 в административном здании АФФА.

В повестку дня включены 5 вопросов, к которым относятся утверждение создания и положения членов тренерского комитета, обсуждение утверждения главного тренера национальной команды, обсуждение утверждения главного тренера команды U-21, утверждение создания и положения комитета клубов, сведения группы лицензирования и другие вопросы.