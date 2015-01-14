​Обладатель "Золотого мяча" попал в ДТП

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной СССР и киевского "Динамо", обладатель премии "Золотой мяч" 1986 года Игорь Беланов попал в автокатастрофу.

Как сообщает Report, об этом известный нападающий заявил в интервью сайту vesti-ukr.com.

По словам И.Беланова, в результате ДТП он и находящийся в машине его приятель получили ранения различной степени тяжести: "Мы возвращались с охоты. Машина выехала на скользкую дорогу. От сильного удара автомобиль деформировался, а мы вылетели из салона. За рулем был мой приятель. Нас спас Всевышний. Новый год я встретил в больнице. На мою голову наложили швы. У меня на шейном позвоночнике трещина".

Отметим, что в сентябре 2014 года во время мотогонки на киевском аэродроме другой бывший футболист "Динамо", мотогонщик Андрей Гусин разбился насмерть.