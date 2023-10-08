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Оба вратаря игры чемпионата Италии "Дженоа" - "Милан" получили красные карточки

Оба вратаря игры чемпионата Италии "Дженоа" - "Милан" получили красные карточки Милан" со счетом 1:0 победил "Дженоа" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
8 октября 2023 г. 04:24
Оба вратаря игры чемпионата Италии Дженоа - Милан получили красные карточки

Милан" со счетом 1:0 победил "Дженоа" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, единственный мяч на 87-й минуте забил американский полузащитник Кристиан Пулишич. В конце встречи голкиперы обеих команд были удалены с поля. На девятой компенсированной минуте прямую красную карточку получил французский вратарь "Милана" Майк Меньян. Из-за отсутствия замен в ворота пришлось встать его соотечественнику нападающему Оливье Жиру.

Через четыре минуты вторую желтую карточку получил испанский голкипер "Дженоа" Хосеп Мартинес. По этой причине на поле вышел итальянский голкипер Никола Леали, сменивший бельгийского полузащитника Кони Де Винтера.

"Милан" возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии с 21 очком и продлил победную серию в турнире до четырех матчей. Команда смогла стать лидером национального первенства после осечки "Интера", который в другом матче игрового дня сыграл вничью с "Болоньей" на своем поле (2:2). В первые 13 минут игры хозяева смогли забить дважды, но затем упустили преимущество. "Интер" идет вторым с 19 очками, "Дженоа" же располагается на 15-й строчке (8 очков).

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