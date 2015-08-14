Объявлены даты проведения очередных отборочных туров "Футбольной Школы Манчестер Юнайтед"

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, совместно с Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) объявляют о начале процесса отбора детей в Футбольную Школу "Манчестер Юнайтед". Об этом Report сообщили в компании.

По результатам отборочных туров, которые пройдут на стадионе "Bayıl Arena" в Баку, дети будут зачислены в недавно созданную группу U-9, а также на имеющиеся в настоящее время вакантные места в других группах.

Для детей, родившихся в 2007 и 2008 годах, отборочные туры состоятся 22 августа, а для детей 2004, 2005, 2006 годов рождения – 23 августа 2015 г.

Для участия в отборочных турах, необходимо зарегистрироваться на сайте http://manutd.az/muss/ и посетить стадион "Bayıl Arena" в указанные в соответствии с возрастными группами даты, имея при себе документ, удостоверяющий личность и справку о состоянии здоровья.

Чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся отборочных туров, необходимо позвонить на номер 055 5119078 или отправить письмо по адресу muss@affa.az.

Следует отметить, что тренировочные сборы в Футбольной Школе "Манчестер Юнайтед" будут проводиться специально командированным из Великобритании тренером и местным ассистентом. Перед тренировками, детям будут преподаваться уроки английского языка (как минимум два раза в неделю).