Объявлены арбитры матча Азербайджан-Хорватия

Объявлены все назначения на отборочные групповые матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Азербайджана и Хорватии.

Как сообщает Report, встреча поручена швейцарской судейской бригаде во главе с Сандро Шерер.

9 сентября

отборочный этап ЕВРО-2020

группа E

20:00. АЗЕРБАЙДЖАН - ХОРВАТИЯ

Главный судья: Сандро Шерер

Боковые судьи: Стефан Де Алмейда, Сладан Йосипович

Четвертый судья: Федаи Сан (все Швейцария)

Рефери-обсервер: Александр Дьякону (Румыния)

Представитель УЕФА: Сергей Илич (Беларусь)

"Bakcell Arena".

Отметим, что ранее Сандро Шерер рассудил 22 августа первый выездной матч этапа плей-офф Лиги Европы, на котором "Карабах" проиграл "Линфильду" (Северная Ирландия) со счетом 2:3.