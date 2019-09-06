Объявлены арбитры матча Азербайджан-Хорватия

Объявлены все назначения на отборочные групповые матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Азербайджана и Хорватии.
Как сообщает Report, встреча поручена швейцарской судейской бригаде во главе с Сандро Шерер.
9 сентября
отборочный этап ЕВРО-2020
группа E
20:00. АЗЕРБАЙДЖАН - ХОРВАТИЯ
Главный судья: Сандро Шерер
Боковые судьи: Стефан Де Алмейда, Сладан Йосипович
Четвертый судья: Федаи Сан (все Швейцария)
Рефери-обсервер: Александр Дьякону (Румыния)
Представитель УЕФА: Сергей Илич (Беларусь)
"Bakcell Arena".
Отметим, что ранее Сандро Шерер рассудил 22 августа первый выездной матч этапа плей-офф Лиги Европы, на котором "Карабах" проиграл "Линфильду" (Северная Ирландия) со счетом 2:3.
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