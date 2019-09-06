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Объявлены арбитры матча Азербайджан-Хорватия

Объявлены арбитры матча Азербайджан-Хорватия

Объявлены все назначения на отборочные групповые матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Азербайджана и Хорватии.

Как сообщает Report, встреча поручена швейцарской судейской бригаде во главе с Сандро Шерер. 

9 сентября 

отборочный этап ЕВРО-2020

группа E 

20:00. АЗЕРБАЙДЖАН - ХОРВАТИЯ 

Главный судья: Сандро Шерер

Боковые судьи: Стефан Де Алмейда, Сладан Йосипович 

Четвертый судья: Федаи Сан (все Швейцария)

Рефери-обсервер: Александр Дьякону (Румыния) 

Представитель УЕФА: Сергей Илич (Беларусь) 

"Bakcell Arena".

Отметим, что ранее Сандро Шерер рассудил 22 августа первый выездной матч этапа плей-офф Лиги Европы, на котором "Карабах" проиграл "Линфильду" (Северная Ирландия) со счетом 2:3. 

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