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    Обнародована таблица матчей последнего тура года в Премьер-лиге Азербайджана

    Все встречи пройдут в один и тот же день

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в тот же день пройдут встречи последнего тура 2016 года.

    Центральная встреча состоится на стадионе "Azərsun Arena" между клубами "Карабах" и "Интер". Матч будет транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

    Премьер-лига Азербайджана, XIV тур

    17 декабря (суббота)

    16:00. "Сумгайыт" - "Зиря"

    Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"

    17:00. "Нефтчи" - АЗАЛ

    Баку. "Bakcell Arena"

    14:00. "Кяпяз" - "Габала"

    Гянджинский городской стадион

    17:00. "Карабах" - "Интер"

    Баку. "Azersun Arena".

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