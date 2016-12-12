Обнародована таблица матчей последнего тура года в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в тот же день пройдут встречи последнего тура 2016 года.

Центральная встреча состоится на стадионе "Azərsun Arena" между клубами "Карабах" и "Интер". Матч будет транслироваться по телеканалу "CBC Sport".

Премьер-лига Азербайджана, XIV тур

17 декабря (суббота)

16:00. "Сумгайыт" - "Зиря"

Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"

17:00. "Нефтчи" - АЗАЛ

Баку. "Bakcell Arena"

14:00. "Кяпяз" - "Габала"

Гянджинский городской стадион

17:00. "Карабах" - "Интер"

Баку. "Azersun Arena".