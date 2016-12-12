Обнародована таблица матчей последнего тура года в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована таблица матчей XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, в тот же день пройдут встречи последнего тура 2016 года.
Центральная встреча состоится на стадионе "Azərsun Arena" между клубами "Карабах" и "Интер". Матч будет транслироваться по телеканалу "CBC Sport".
Премьер-лига Азербайджана, XIV тур
17 декабря (суббота)
16:00. "Сумгайыт" - "Зиря"
Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"
17:00. "Нефтчи" - АЗАЛ
Баку. "Bakcell Arena"
14:00. "Кяпяз" - "Габала"
Гянджинский городской стадион
17:00. "Карабах" - "Интер"
Баку. "Azersun Arena".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook