Обнародован состав сборной Азербайджана для матчей основного раунда чемпионата Европы

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана, которая примет участие в матчах основного раунда чемпионата Европы по футзалу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на предстоящих в Баку матчах в распоряжении главного тренера Биро Жаде будут 14 футзаловцев. Это – Ровшан Гусейнли, Эльнур Заманов, Фаик Алиев, Иса Атаев, Хатаи Багиров, Виталий Борисов, Эвертон Кардосо, Финео де Араужо, Ризван Фарзалиев, Нихад Исмаилов, Намик Мамедкеримов, Эдуардо Мелло Боргес, Вильямс Оливейра До Насименто, Тьяго Телес Мартинс.

Расписание матчей:

8 апреля

16:00 Венгрия - Албания

18:30 Азербайджан – Босния и Герцеговина

9 апреля

16:00 Босния и Герцеговина – Венгрия

18:30 Азербайджан – Албания

11 апреля

17:30 Албания - Босния и Герцеговина

20:00 Венгрия – Азербайджан.

Отметим, что матчи пройдут в Бакинском дворце спорта.