Объявлен прогноз погоды в день проведения матча "Карабах" - "Фиорентина"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды, ожидаемый в Баку 8 декабря - в день матча VI тура между "Карабахом" и итальянским "Фиорентина" в групповом этапе Лиги Европы по футболу.

Об этом Report сообщила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в этот день в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер: "Средняя скорость ветра составит 15-20 км/ч. Скорость ветра местами достигнет 23-25 км/ч, днем 30 км/ч".

Отметим, что предстоящий на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 20:00.