Объявлен лучший бомбардир десятилетия в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром десятилетия в испанской Примере, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В 2010-х капитан сине-гранатовых отличился 369 раз. Вторым в списке стал бывший нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус". В его активе 304 гола. Третье место занял форвард "королевского клуба" Каарим Бензема - 155.

Четвертое место поделили между собой нападающие "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, который перешел в каталонский клуб из мадридского "Атлетико" летом 2019 года. У обоих по 141 голу.