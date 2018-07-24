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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Объединен I дивизион Азербайджана по футболу и чемпионат дублеров".

Как сообщает Report, об этом после заседании исполкома АФФА сказал генсек структуры Эльхан Мамедов.

Он отметил, что на собрании было принято решении о совместном проведении двух соревнований в сезоне 2018/2019.

"Вопрос I дивизиона обсуждался и два месяца назад. Тогда от имени комитета клубов предложили новую концепцию. Однако было отмечено, что вопрос нужно более детально рассмотреть.

В результате были проведены обсуждения с комитетом клубов, комитетом тренеров, Профессиональной футбольной лигой и клубами. Была подготовлена новая концепция. На заседании было решено, чтобы команды-дублеры выступили в I дивизионе. Так, в одном и том же соревновании примут участие 4 или 6 команд из дивизиона и 8 команд-дублеров. Новых команд в I дивизионе не будет. Новые команды должны выступать в региональной лиге. Кроме того, в I дивизионе будет применяться лимит. Лимит будет таков - 4 футболиста без ограничений в возрасте, 6 футболистов - 1998 г.р. и 1 футболист - 2001 г.р.", - добавил Э.Мамедов.