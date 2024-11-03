"Нюрнберг" ушел от поражения благодаря голу Махира Эмрели

Немецкий футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде сыграл вничью с "Гамбургом" в 11-м туре Бундеслиги 2 (второй по силе дивизион Германии - ред.).

Немецкий футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде сыграл вничью с "Гамбургом" в 11-м туре Бундеслиги 2 (второй по силе дивизион Германии - ред.).

Как передает Report , счет на 15-й минуте открыли хозяева, отличился Даниэль Эльфадли.

На 63-й минуте игры Махир Эмрели замкнул передачу Роберта Кнохе и добыл для своей команды ничью. Матч в целом прошел в условиях умеренного доминирования гостей

Отметим, что "Нюрнберг" после 11 игр набрал 17 очков и располагается на 6-й строчке турнирной таблицы, "Гамбург" идет 4-м, имея в активе 19 очков.



