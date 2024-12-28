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"Нюрнберг" признал гол Махира Эмрели лучшим в текущем сезоне

"Нюрнберг" признал гол Махира Эмрели лучшим в текущем сезоне "Нюрнберг" признал гол своего игрока Махира Эмрели в ворота "Гройтер Фюрт" в IX туре Второй Бундеслиги лучшим в первой половине сезона 2024/2025.
Футбол
28 декабря 2024 г. 22:21
Нюрнберг признал гол Махира Эмрели лучшим в текущем сезоне

"Нюрнберг" признал гол Махира Эмрели лучшим в первой половине сезона 2024/2025.

Как сообщает Report, мяч, который 27-летний нападающий забил в ворота "Гройтер Фюрт" в 9-м туре Второй Бундеслиги, возглавил 10-ку лучших голов до зимнего перерыва.

Кроме того, в рейтинг вошел еще один гол игрока сборной Азербайджана. Мяч, забитый Эмрели "Гамбургу" в 11-м туре, оказался 9-м в списке лучших голов первой половины сезона.

Отметим, что М.Эмрели перешел в стан немцев в этом сезоне и забил за команду четыре гола.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMahir Emrelinin qolu "Nürnberq" tərəfindən ən yaxşı seçilib

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