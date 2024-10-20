"Нюрнберг" на выезде разгромил "Гройтер Фюрт", Махир Эмрели отметился голом

Футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде разгромил "Гройтер Фюрт" в матче 9-го тура 2-й Бундеслиги.

Футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде разгромил "Гройтер Фюрт" в матче 9-го тура 2-й Бундеслиги.

Как сообщает Report , встреча на "Тролли Арене" завершилась со счетом 0:4.

Первый гол в игре забил Эмрели на 13-й минуте, спустя 5 минут Стефанос Цимас удвоил преимущество "Нюрнберга". За 12 минут до завершения первого тайма Цимас оформил дубль, доведя счет до разгромного.

На 88-й минуте игры Лукас Шляймер установил окончательный счет - 0:4.

После этой победы "Нюрнберг" увеличил количество очков в активе до 13 и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.