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"Нюрнберг" на выезде разгромил "Гройтер Фюрт", Махир Эмрели отметился голом

"Нюрнберг" на выезде разгромил "Гройтер Фюрт", Махир Эмрели отметился голом Футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде разгромил "Гройтер Фюрт" в матче 9-го тура 2-й Бундеслиги.
Футбол
20 октября 2024 г. 18:15
Нюрнберг на выезде разгромил Гройтер Фюрт, Махир Эмрели отметился голом

Футбольный клуб "Нюрнберг", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде разгромил "Гройтер Фюрт" в матче 9-го тура 2-й Бундеслиги.

Как сообщает Report, встреча на "Тролли Арене" завершилась со счетом 0:4.

Первый гол в игре забил Эмрели на 13-й минуте, спустя 5 минут Стефанос Цимас удвоил преимущество "Нюрнберга". За 12 минут до завершения первого тайма Цимас оформил дубль, доведя счет до разгромного.

На 88-й минуте игры Лукас Шляймер установил окончательный счет - 0:4.

После этой победы "Нюрнберг" увеличил количество очков в активе до 13 и поднялся на 9-е место в турнирной таблице.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli "Nürnberq"də qol hesabını açıb

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