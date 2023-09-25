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"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд" и установил рекорд АПЛ

"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд" и установил рекорд АПЛ В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд" со счетом 0:8.
Футбол
25 сентября 2023 г. 04:39
Ньюкасл разгромил Шеффилд и установил рекорд АПЛ

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд" со счетом 0:8.

Как передает Report, в составе "Ньюкасла" точными ударами отметились Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александер Исак.

"Ньюкасл" одержал самую разгромную победу в текущем сезоне, а также стал первой командой сезона-2022/23, которой удалось забить в ворота соперника восемь мячей. Кроме того, все восемь голов забили разные игроки, и "Ньюкасл" стал первым клубом в истории АПЛ, в составе которого за один матч отличились сразу восемь игроков.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ньюкасл" занимает восьмое место, набрав девять очков. "Шеффилд" располагается на 20 строчке, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (18), вторую строчку занимает "Ливерпуль" (16), замыкает тройку сильнейших "Брайтон" (15).

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