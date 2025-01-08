"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу

Футболисты "Ньюкасла" со счетом 2:0 победили лондонский "Арсенал" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Футболисты "Ньюкасла" со счетом 2:0 победили лондонский "Арсенал" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Как передает Report , встреча прошла в Лондоне.

Забитыми голами отметились Александер Исак (38-я минута) и Энтони Гордон (51). Шведский нападающий "Ньюкасла" Исак забил седьмой гол в последних пяти матчах во всех турнирах. Всего в этом сезоне на счету нападающего 15 голов в 22 матчах. "Ньюкасл" выиграл седьмой матч подряд.

В предыдущем розыгрыше Кубка английской лиги "Ньюкасл" дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему финалисту турнира лондонскому "Челси" (1:1, 2:4 по пенальти). "Арсенал" в том розыгрыше вылетел на стадии 1/8 финала, уступив лондонскому "Вест Хэму" (1:3).

Ответную встречу команды проведут 5 февраля, матч пройдет на поле "Ньюкасла". В другом полуфинальном противостоянии сыграют лондонский "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Первая встреча между командами запланирована на 8 января, ответная - на 6 февраля.