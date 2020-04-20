​"Ньюкасл" может потратить на летние трансферы £200 млн

Бюджет английского футбольного клуба "Ньюкасл" на летнюю трансферную кампанию может составить £200 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, руководство клуба намерено сохранить главного тренера команды Стива Брюса. При этом существует вероятность назначения на этот пост испанца Рафаэля Бенитеса, который уже руководил командой с 2016 по 2019 год. Увеличение трансферного бюджета станет возможным в случае, если английский клуб перейдет под контроль инвесторов из Саудовской Аравии, которые планируют вывести клуб в Лигу чемпионов.