Новым президентом «Сампдории» стал экс-защитник клуба

Марко Ланна стал новым президентом «Сампдории».

Марко Ланна стал новым президентом «Сампдории».

Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

53-летний Ланна начинал свою игровую карьеру именно в генуэзском клубе, он выступал за «Сампдорию» с 1987 по 1993 год, а затем возвращался в сезоне 2001/2002, проведя в сумме 133 матча и забив два гола. Вместе с командой Марко выигрывал скудетто, Кубок Кубков УЕФА, Кубок (дважды) и Суперкубок Италии. В чемпионском составе в сезоне 1990/1991 Ланна был единственным генуэзцем.

Напомним, что Массимо Ферреро, занимавший пост президента «Сампдории» до этого, был арестован за финансовые махинации.