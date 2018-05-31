Новым главным тренером "Нефтчи" будет иностранец - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Новым главным тренером футбольной команды "Нефтчи" будет иностранец.

Как сообщил Report пресс-секретарь клуба Рустам Аллахвердиев, сейчас ведутся переговоры с несколькими иностранными специалистами. Представитель клуба опроверг информацию, что румынскому главному тренеру Мариушу Шумудице сделали предложение на 450 тыс. евро: "Это очень далекая от истины, выдуманная информация. Мы не предлагали ему такую сумму. Мы просим прессу в вопросах главного тренера уточнять нашу позицию".

Отметим, что клуб "Нефтчи" отстранил сегодня Тарлана Ахмедова с поста главного тренера. Договор с 47-летним специалистом не был продлен.