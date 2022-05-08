Новый владелец «Челси» присутствовал на матче с «Вулверхэмптоном»

Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули присутствовал на домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном».

Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули присутствовал на домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном».

Как передает Report, матч завершился со счетом 2:2.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия продажи клуба Боули. Из общей суммы инвестиций 2,9 млрд евро будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счёт в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 2 млрд евро в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую сборную и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.