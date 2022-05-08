О нас
Аудио новости

Новый владелец «Челси» присутствовал на матче с «Вулверхэмптоном»

Новый владелец «Челси» присутствовал на матче с «Вулверхэмптоном» Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули присутствовал на домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном».
Футбол
8 мая 2022 г. 06:56
Новый владелец «Челси» присутствовал на матче с «Вулверхэмптоном»

Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули присутствовал на домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном».

Как передает Report, матч завершился со счетом 2:2.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия продажи клуба Боули. Из общей суммы инвестиций 2,9 млрд евро будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счёт в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 2 млрд евро в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую сборную и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».

Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Туркменский газ может попасть в Европу дешево и быстро
Туркменский газ может попасть в Европу "дешево и быстро"
7 мая 2022 г. 16:28
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
Словацкие СМИ нашли связь компаний Виктора Орбана с российским Сбербанком
7 мая 2022 г. 16:03
В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi