Новый тренер ПСЖ уже приступил к работе с командой

Известный испанский специалист Луис Энрике уже приступил к работе с "Пари Сен-Жермен".

Известный испанский специалист Луис Энрике уже приступил к работе с "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report со ссылкой на ESPN, испанский специалист занимается вопросами комплектования состава ПСЖ на грядущий сезон.

Напомним, Энрике сменил на посту главного тренера Кристофа Галтье.

В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера ПСЖ, подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции.

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской «Баварии».

Последним местом работы Луиса Энрике была национальная сборная Испании. Кроме нее тренер работал в испанских "Сельте" и "Барселоне", а также в итальянской "Роме".