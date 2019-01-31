Новый трансфер "Зира": В Армении ситуация с футболом безрадостная - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с новым трансфером клуба "Зира", игравшем ранее в армянском клубе "Ширан" футболистом из Кот-д’Ивуара Исмаилом Фофана.

- Как произошел ваш переход в "Зира"?

- Это было наилучшим решением для меня. Потому что у меня была возможность перейти в команды других стран. Просто я знал потенциал "Зира". Я понял, что потенциал, который мне нужен, есть в этом клубе. Поэтому я предпочел перейти в "Зира". Я постараюсь оказать посильную помощь новой команде.

- У вас была раньше информация о "Зира" и азербайджанском футболе?

- Да. Ранее, когда я выступал в сербском клубе "Партизан", я играл против "Нефтчи". Это произошло в 2014 году в этапе плей-офф Евролиги. Тогда в Белграде я вышел на поле (3:2), но на встрече в Баку остался на скамейке запасных (1:2). То есть я уже имел представление об азербайджанском футболе. К тому же я собрал информацию и о "Зира". Я знал, какой футбол играет эта команда.

- Некоторые приезжающие в Азербайджане легионеры не могут закрепиться в командах. Как вы думаете, вы сможете справиться с этим и закрепиться в команде?

- Я не могу говорить об этом сейчас. Время покажет. Если придется остаться в команде, я останусь. Если понадобится перейти в другой клуб, я перейду. Не могу ничего сказать об этом.

- Какие у вас впечатления от товарищей по команде и главного тренера?

- Когда я впервые перешел сюда, тренировался со второй командой. Игроки там хоть и испытывали трудности для общения со мной, я почувствовал интерес к нам. Вчера я вышел на первую тренировку с основной командой. Это было просто великолепно. Я чувствую в "Зира" большой семейный дух. Я с первого дня почувствовал поддержку товарищей по команде.

- В "Зира" много нападающих. Есть и другие игроки, которые могут выступать на этой позиции. Вы уверены, что сможете выдержать конкуренцию для попадания в состав?

- В команде 5 нападающих вместе со мной. Я думаю, как и вы подчеркнули, будет жесткая конкуренция. Я пришел в "Зира", чтобы помочь команде. Если будет возможность играть, безусловно, приложу все силы. Я постараюсь дать самое лучшее из того, что умею. Если такого шанса не выпадет, продолжу работать над собой.

- Вы не смогли участвовать на учебно-тренировочных сборах "Зира" в турецкой Анталье. Это может создать для вас проблемы?

- Я знаю, что определенное время мне будет трудно. Но думаю, будет не очень трудно. Потому что первую половину сезона я завершил 15 декабря в сербской "Войводине". Я верю, что скоро восстановлю самую лучшую форму.

- За вашу карьеру вы выступали в нескольких разных командах. Среди них есть и армянский "Ширак". У вас была информация об отношениях Армении и Азербайджана до приезда сюда?

- Нет, я ничего не знаю об этом. Моя жизнь – футбол. Я приехал в Азербайджан играть в футбол. Не не хотел бы говорить об этом. Я не интересовался историями стран.

- Что вы можете сказать об уровне футбола в Армении?

- Я, можно сказать, два года играл в Армении. В той стране положение футбола не такое уж отрадное, уровень в целом нехороший. Я думаю, азербайджанский футбол будет лучше, поэтому я приехал сюда. Правда, я еще не полностью видел футбол и в этой стране. Играя, я буду становиться его свидетелем. Я думаю, уровень азербайджанского футбола лучше, чем в Армении.

- "Зира" находится на последней ступени Премьер лиги. Можно ли надеяться, что команда поднимется на верхние строчки?

- Я знаю, что наша команда на последнем месте. Я пришел сюда, чтобы помочь вызволить "Зира" из этого положения. Мы вместе с товарищами по команде добьемся этого. Такова наша цель. Мы хотим подняться на верхние строчки и быть теми, кто улыбается.