Новый трансфер "Сабаиля": Меня беспокоит сильный ветер в Баку

"Я очень рад приехать сюда. Это новый опыт для меня".

"Я очень рад приехать сюда. Это новый опыт для меня".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту клуба сказал новый трансфер "Сабаиля" Милован Петрович.

Полузащитник из Северной Македонии заявил, что в команде отличные условия для тренировок: "Перед приездом сюда я консультировался с Тони Богдановским, работающим в "Вардаре". Он говорил о клубе только хорошее. Я хочу поблагодарить всех за то, что они очень хорошо встретили меня здесь. Все, особенно футболисты, помогли мне быстро адаптироваться. Атмосфера в команде отличная. Я знаю, атмосфера станет еще лучше, когда наши результаты улучшатся".

31-летний игрок сказал, что Премьер-лига сильнее чемпионата Северной Македонии: "Потому что динамика футбола и условия, созданные здесь, довольно хорошие. Один из факторов, который мне нравится, заключается в том, что судьи не штрафуют за каждое незначительное касание. Единственное, что меня беспокоит, это сильный ветер в Баку в это время года. Я хочу, чтобы погода поскорее улучшилась (смеется)".