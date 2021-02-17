О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новый трансфер "Сабаиля": Меня беспокоит сильный ветер в Баку

Новый трансфер "Сабаиля": Меня беспокоит сильный ветер в Баку "Я очень рад приехать сюда. Это новый опыт для меня".
Футбол
17 февраля 2021 г. 20:16
Новый трансфер Сабаиля: Меня беспокоит сильный ветер в Баку

"Я очень рад приехать сюда. Это новый опыт для меня".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту клуба сказал новый трансфер "Сабаиля" Милован Петрович.

Полузащитник из Северной Македонии заявил, что в команде отличные условия для тренировок: "Перед приездом сюда я консультировался с Тони Богдановским, работающим в "Вардаре". Он говорил о клубе только хорошее. Я хочу поблагодарить всех за то, что они очень хорошо встретили меня здесь. Все, особенно футболисты, помогли мне быстро адаптироваться. Атмосфера в команде отличная. Я знаю, атмосфера станет еще лучше, когда наши результаты улучшатся".

31-летний игрок сказал, что Премьер-лига сильнее чемпионата Северной Македонии: "Потому что динамика футбола и условия, созданные здесь, довольно хорошие. Один из факторов, который мне нравится, заключается в том, что судьи не штрафуют за каждое незначительное касание. Единственное, что меня беспокоит, это сильный ветер в Баку в это время года. Я хочу, чтобы погода поскорее улучшилась (смеется)".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Səbail"in yeni transferi: "Məni narahat edən Bakının güclü küləyidir"

Новости партнеров

Самое важное

Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
17 февраля 2021 г. 13:11
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
16 февраля 2021 г. 13:13
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
16 февраля 2021 г. 12:45
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
16 февраля 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi