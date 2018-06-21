Новый трансфер "Нефтчи" оценил жеребьевки Евролиги

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Независимо от того, кто соперник, нужно быть полностью настроенным на игру. На таких турнирах каждая команда может преподнести сюрприз".

Как сообщает Report, об этом сказал игрок клуба "Нефтчи" Багали Дабо, оценивая результат жеребьевки первого классификационного этапа Евролиги.

Французский нападающий призвал верно оценивать венгерский "Уйпешт":

"Команда "Уйпешт" завоевала пропуск в Евролигу из чемпионата Венгрии. Это само уже показатель. Но мы больше должны думать о себе".

Дабо отметил важность быстрой адаптации новых трансферов в команде: "У нас есть несколько новых игроков, я один из них. Мы должны быстро адаптироваться в команде, хорошо понимать друг друга, чтобы успешно выступить в Евролиге".

Перешедший в "Нефтчи" 17 июня форвард отметил, что очень счастлив быть в команде: "Я доволен. Как и вся команда, я серьезно готовлюсь к очередному сезону".