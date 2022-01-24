Новый трансфер "Нефтчи": Думаю, что подписал отличный контракт

"Спасибо моему бывшему клубу "Рига" за короткое сотрудничество".
Как сообщает Report, об этом новый трансфер "Нефтчи" Иван Бркич сказал сайту vecernji.hr.
Хорватский вратарь, подписавший 1,5-летний контракт с "черно-белыми", сказал, что в настоящее время находится на тренировочном сборе в турецкой Анталии со своей новой командой: "Здесь я также знакомлюсь с моими товарищами по команде и руководством клуба. Считаю свой переход в самый титулованный клуб Азербайджана хорошей возможностью показать и проявить себя в течение сезона. Я думаю, что подписал отличный контракт".
29-летний голкипер также сообщил, что вторую половину сезона они начнут матчем 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Сабаха": "Мы будем бороться, чтобы защитить прошлогодний титул и добиться успеха в Кубке".