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Новый трансфер "Нефтчи": Думаю, что подписал отличный контракт

Новый трансфер "Нефтчи": Думаю, что подписал отличный контракт "Спасибо моему бывшему клубу "Рига" за короткое сотрудничество".
Футбол
24 января 2022 г. 15:53
Новый трансфер Нефтчи: Думаю, что подписал отличный контракт

"Спасибо моему бывшему клубу "Рига" за короткое сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом новый трансфер "Нефтчи" Иван Бркич сказал сайту vecernji.hr.

Хорватский вратарь, подписавший 1,5-летний контракт с "черно-белыми", сказал, что в настоящее время находится на тренировочном сборе в турецкой Анталии со своей новой командой: "Здесь я также знакомлюсь с моими товарищами по команде и руководством клуба. Считаю свой переход в самый титулованный клуб Азербайджана хорошей возможностью показать и проявить себя в течение сезона. Я думаю, что подписал отличный контракт".

29-летний голкипер также сообщил, что вторую половину сезона они начнут матчем 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Сабаха": "Мы будем бороться, чтобы защитить прошлогодний титул и добиться успеха в Кубке".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin yeni transferi: "Bu, yaxşı fürsətdir"

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