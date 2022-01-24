Новый трансфер "Нефтчи": Думаю, что подписал отличный контракт

"Спасибо моему бывшему клубу "Рига" за короткое сотрудничество".

"Спасибо моему бывшему клубу "Рига" за короткое сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом новый трансфер "Нефтчи" Иван Бркич сказал сайту vecernji.hr.

Хорватский вратарь, подписавший 1,5-летний контракт с "черно-белыми", сказал, что в настоящее время находится на тренировочном сборе в турецкой Анталии со своей новой командой: "Здесь я также знакомлюсь с моими товарищами по команде и руководством клуба. Считаю свой переход в самый титулованный клуб Азербайджана хорошей возможностью показать и проявить себя в течение сезона. Я думаю, что подписал отличный контракт".

29-летний голкипер также сообщил, что вторую половину сезона они начнут матчем 1/4 финала Кубка Азербайджана против "Сабаха": "Мы будем бороться, чтобы защитить прошлогодний титул и добиться успеха в Кубке".