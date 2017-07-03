Новый трансфер ФК Габала: Мне говорили о том, что Азербайджан прекрасная страна

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Я еще до подписания контракта имел информацию о "Габале". Об этой команде мне рассказывали в свое время надевший футболку "красно-черных" шотландский вратарь Грэм Смит и Ли Хонсон в составе сборной Северной Ирландии выступивший против сборной Азербайджана. Они оба говорили о том, что Азербайджан - прекрасная страна".

Как сообщает Report, об этом в своем интервью Daily Record заявил футболист клуба "Габала" Энди Халлидэй, взятый в аренду у шотландской "Глазго Рейнджерс". 26-летний полузащитник отметил, что доволен своей новой командой: "Габала" - большой клуб. Обратите внимание на успехи клуба в Европе. Хочу быть частью команды и открыть дорогу в европейский футбол. Я чувствую, что здесь все очень хорошо организовано и с нетерпением жду матчей которые пройдут в условиях серьезной конкуренции. Конечно, я не много знаю о чемпионате. Но скоро узнаю. Пока же я вижу, что у нас хорошая команда".

Отметим, что "Габала" взяла в аренду Энди Халлидэя на год.