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    Новый президент УЕФА прибудет в Азербайджан

    Александра Чеферина в Баку пригласил Ровнаг Абдуллаев

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александр Чеферин и генсек организации Теодор Теодоридис прибудут в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, визит состоится в целях участия на церемонии презентации лого Баку, как города-хозяина четырех матчей ЕВРО-2020.

    Церемония состоится 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе. Официальных лиц УЕФА в Азербайджан пригласил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев

    Отметим, что Александр Чеферин был избран президентом УЕФА на внеочередном конгрессе, который состоялся 14 сентября в Афинах.

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