О нас

Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ

Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ "Мне нужно несколько дней, чтобы изучить нынешнюю структуру, принять решение относительно кадровых назначений. А они обязательно будут".
Футбол
30 июля 2022 г. 09:42
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ

"Мне нужно несколько дней, чтобы изучить нынешнюю структуру, принять решение относительно кадровых назначений. А они обязательно будут".

Об этом Report заявил новый президент Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Эльхан Самедов.

48-летний функционер выразил признательность АФФА и руководству клуба за оказанное ему доверие: "Это было неожиданным предложением для меня. Руководство поставило перед нами задачу, - обеспечить прозрачное проведение соревнований".

Эльхан Самедов отметил, что Премьер-лига Азербайджана продолжает переговоры со спонсором для нового сезона.

Отметим, что предыдущий президент ПФЛ Рамин Мусаев ушел с должности в связи с проблемами со здоровьем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Personnel appointments expected in Azerbaijan Professional Football League - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке PFL-in yeni prezidenti: "Kadr təyinatları mütləq olacaq" - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi