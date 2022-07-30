Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ

"Мне нужно несколько дней, чтобы изучить нынешнюю структуру, принять решение относительно кадровых назначений. А они обязательно будут".

"Мне нужно несколько дней, чтобы изучить нынешнюю структуру, принять решение относительно кадровых назначений. А они обязательно будут".

Об этом Report заявил новый президент Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Эльхан Самедов.

48-летний функционер выразил признательность АФФА и руководству клуба за оказанное ему доверие: "Это было неожиданным предложением для меня. Руководство поставило перед нами задачу, - обеспечить прозрачное проведение соревнований".

Эльхан Самедов отметил, что Премьер-лига Азербайджана продолжает переговоры со спонсором для нового сезона.

Отметим, что предыдущий президент ПФЛ Рамин Мусаев ушел с должности в связи с проблемами со здоровьем.