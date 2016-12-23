Новый президент "Интера" не принял участие на заседании Комитета клубов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Boulevard Hotel началось последнее заседание Комитета клубов (КК) АФФА в 2016 году.

Как сообщает Report, новый президент "Интера" Азер Алиев не принял участие на заседании.

Вместо него участвовал пресс-секретарь клуба Сабухи Мамедов. Он отметил, что А.Алиев не смог участвовать в мероприятии из-за большого количества дел.

На заседании клуб AZAL представил вице-президент и председатель Фикрет Гусейнов, "Сумгайыт" - президент клуба Камран Гулиев, "Кяпяз" - член наблюдательного совета Микаил Гулиев, "Зиря" - исполнительный директор Натиг Исмаилов, "Габалу" - вице-президент клуба Фариз Наджафов. Представители "Нефтчи" и "Карабаха" - исполнительный директор Орхан Гусейнзаде и главный менеджер Асиф Аскеров опоздали на 10 минут.

В повестку заседания был включен всего один вопрос - выбор председателя КК.