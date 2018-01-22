Новый президент "Галатасарая" не принял отставку Фатиха Терима

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкого клуба "Галатасарай" Фатих Терим подал в отставку.

Как передает Report, об этом "TRT Spor" заявил новый президент стамбульского клуба Мустафа Дженгиз. Он сказал, что отставка опытного специалиста не была принята.

"Фатих Терим в знак уважения ко мне выступил с предложением о своей отставке. Но я ее не принял. Имя Терима в первую очередь предложил я. Мы продолжим работу с нашим главным тренером", - сказал М.Дженгиз.

Отметим, что Фатих Терим 22 декабря прошлого года в 4-й раз был назначен главным тренером "Галатасарая". В то время президентом клуба был проигравший на последних выборах Дурсун Озбек.