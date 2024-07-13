Новый председатель Судейского комитета АФФА будет утвержден на следующем заседании Исполкома

Новый председатель Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) будет утвержден на следующем заседании Исполнительного комитета ассоциации.

Новый председатель Судейского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) будет утвержден на следующем заседании Исполнительного комитета ассоциации.

Об этом Report сообщил член Исполнительного комитета АФФА Самед Гурбанов.

С.Гурбанов также коснулся вопроса назначения Сахиба Мамедова главным тренером сборной Азербайджана по пляжному футболу.

"При принятии решения были учтены прошлые заслуги Сахиба Мамедова в футболе, а также годы его тренерской работы в сборной Литвы. У нас большие надежды на это назначение", - сказал С.Гурбанов.