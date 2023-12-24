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Новый наставник "Нефтчи": Я знаю, какие цели стоят перед клубом

Новый наставник "Нефтчи": Я знаю, какие цели стоят перед клубом Нефтчи" – лучший клуб Азербайджана с многолетней историей. Работать в футболе непросто. Я знаю, какие цели стоят перед командой".
Футбол
24 декабря 2023 г. 20:45
Новый наставник Нефтчи: Я знаю, какие цели стоят перед клубом

"Нефтчи" – лучший клуб Азербайджана с многолетней историей. Работать в футболе непросто. Я знаю, какие цели стоят перед командой".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новый главный тренер бакинцев Миодраг Божович.

Черногорский специалист рассказал, что целью является завершить чемпионат как минимум на втором месте и выиграть кубок страны: "Я только присоединился к команде. В каждое трансферное окно состав должен усиливаться. Мы обсудим этот вопрос с руководством и спортивным директором. Пока ничего не могу сказать по этому поводу".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Burada hansı hədəflərin olduğunu bilirəm"

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