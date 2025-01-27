Новый легионер "Кяпаза": Хочу поделиться накопленным в Италии опытом

Новый легионер "Кяпаза": Хочу поделиться накопленным в Италии опытом - ИНТЕРВЬЮ

Новый легионер азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз", форвард сборной Мальты Трент Бухагьяр дал интервью Report.

Он рассказал о деталях своего перехода в гянджинский клуб. Футболист австралийского происхождения обсудил различия между итальянской Серией B, где он выступал до этого, и чемпионатом Азербайджана. Бухагьяр отметил, что играет на позиции атакующего полузащитника, выступает на правом и левом флангах и является универсальным футболистом, который может играть во многих зонах поля.

- Как получилось, что вы перешли в "Кяпаз"?

- Я приехал в Азербайджан через своего менеджера. Мне предоставили определенную информацию о "Кяпазе", и я подумал, что смогу помочь этой команде. Думаю, что смогу принести пользу "Кяпазу" до конца сезона.

- Какую информацию вы получили перед переходом в "Кяпаз"?

- У меня нет знакомых футболистов, выступающих в Азербайджане. Я получил некоторую информацию из интернета. У этой команды большая база болельщиков. Сейчас также строится новый стадион клуба.

- Приглашают ли вас в сборную Мальты?

- В ноябре прошлого года мы провели две игры. Одна товарищеская, другая - матч Лиги Наций УЕФА. Я выходил на поле в обеих играх. К сожалению, мы не смогли одержать победу, но впереди нас ждут отборочные матчи чемпионата мира. Я хочу хорошо выступить за "Кяпаз" и закрепить свое место в сборной Мальты.

- Последним вашим клубом была итальянская "Брешия". В чем разница между Серией B и Премьер-лигой Азербайджана?

- Пока рано об этом говорить. Я смог посмотреть только один матч вживую. Но очевидно, что в итальянской Серии B стандарты выше. Однако считаю, что игра в Азербайджане также будет иметь свои особенности.

- Можно ли считать переход игрока из Серии B в клуб, находящийся на последнем месте в Премьер-лиге Азербайджана, шагом назад в карьере?

- Я так не думаю. Я играл в Италии и хочу поделиться полученным опытом с "Кяпазом". Верю, что смогу показать свою силу в чемпионате Азербайджана, и в предстоящих турах мы наберем достаточно очков. Призываю болельщиков поддержать нас. С их помощью мы поднимемся с последнего места.